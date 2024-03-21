Роковая небрежность: на автомойке Уфы автопогрузчик насмерть задавил женщину, лишив ее ног

09:05, 21 мар 2024

19 марта в Уфе на территории автомойки разыгралась трагедия: 38-летний водитель фронтального погрузчика, не убедившись в безопасности движения, совершил наезд на женщину.

Тяжелые травмы, полученные от удара металлическим ковшом массивной машины, оказались смертельными. Несмотря на усилия медиков, пострадавшая скончалась в больнице поздно вечером того же дня.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту происшествия. На данный момент ведутся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. Опрашиваются очевидцы, проводится осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.

По предварительным данным, водитель погрузчика, выполнявший свои профессиональные обязанности, не проявил должной осторожности при маневрировании на территории автомойки.

Автор: Алия Карачурина

Фото: СУ СК РФ по РБ.