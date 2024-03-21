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Непристойное поведение: В Башкирии участились случаи эксгибиционизма

Непристойное поведение: В Башкирии участились случаи эксгибиционизма

09:14, 21 мар 2024

В Стерлитамаке вновь зафиксирован инцидент, когда нарушитель общественного порядка шокировал прохожих своим вызывающим поведением. Согласно многочисленным сообщениям в социальных сетях, в районе остановки общественного транспорта «Дом быта» у железнодорожных путей был замечен мужчина, раздевшийся догола на глазах у случайных свидетелей.

Очевидцы происшествия выражают крайнее возмущение увиденным.

— Такое зрелище никак нельзя назвать приятным. Скорее это вызывает отвращение и страх. Ведь на подобные непристойные действия могли случайно наткнуться дети, девушки — кто угодно, — негодует один из авторов сообщений в соцсетях.

Другие местные жители единодушно поддерживают возмущение по поводу вопиющего нарушения общественных норм.

По словам некоторых комментаторов, подобные инциденты с участием данного нарушителя происходят в Стерлитамаке регулярно из года в год.

— Это хронический посетитель «дыры в заборе». На него жалуются каждый год, как только начинается весна, его словно что-то обостряет, — пишет Светлана Соколова.

Эльвира Абдрахманова добавляет, что проблема не нова:

— Уже 20 лет в том районе творится то же самое безобразие. С тех пор я даже днем, если иду мимо с ребенком, оглядываюсь по сторонам. Это и впрямь жуткое место. Пора уже принять решительные меры.
Мужчина в Башкирии шокировал прохожих непристойным актом Мужчина в Башкирии шокировал прохожих непристойным актом
Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия
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