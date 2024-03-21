Что известно о вахтовиках из Башкирии, которые попали под завалы на Амурском руднике

09:24, 21 мар 2024

В Амурской области разворачивается драматическая ситуация, которая держит в напряжении родственников и близких пятерых шахтеров из Башкирии. Эти мужчины оказались в смертельной ловушке глубоко под землей на руднике «Пионер», где их судьба висит на волоске из-за обвала грунта, перекрывшего единственный путь к спасению.

Власти обнародовали имена башкирских горняков, оказавшихся в кошмарном положении на глубине 28 этажей рудника. Среди них Эмиль Валиханов из Учалинского района, машинист погрузочно-доставочной машины, и четверо жителей Сибая: Олег Симонов, Вадим Николаев, Ролан Шарипов и Юрий Марков. Возраст застрявших мужчин варьируется от 31 до 48 лет.

Особую тревогу вызывает судьба молодого отца Ролана Шарипова, который отправился на вахту всего пять дней назад, 15 марта. Дома его ждут любящая жена и двое детей. Несмотря на опасность профессии, Шарипов посвятил ей уже восемь лет своей жизни после службы в армии. В социальных сетях он часто делился фотографиями с работы и мотивирующими изображениями на шахтерскую тематику. Однако последние двое суток он остается недоступен для связи.

По словам спасателей МЧС России, установить контакт с заблокированными шахтерами пока не удается. Спасательная операция продвигается медленно, всего около 100 метров за два часа, из-за сложных условий под землей. Заместитель председателя Правительства РФ Юрий Трутнев однозначно возложил ответственность за инцидент на владельца рудника.

Губернатор Амурской области Василий Орлов заверил, что родственники застрявших горняков получат всю необходимую поддержку. Сотрудники предприятия поддерживают связь с семьями и готовы предоставить временное жилье и оказать любую помощь. Однако главной задачей остается скорейшее извлечение мужчин из смертельной западни на глубине.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Ролан Шарипов / Vk.com