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Роковой отпуск: 36-летняя туристка из Башкирии умерла в египетском отеле

Роковой отпуск: 36-летняя туристка из Башкирии умерла в египетском отеле

09:34, 21 мар 2024

36-летняя жительница Башкирии Анастасия А. отправилась в долгожданный отпуск в Шарм-эш-Шейх вместе с 4-летней дочкой и мамой. 9-дневный отдых обернулся трагедией: на последний день Анастасии стало плохо, и она скончалась в больнице.

Семья наслаждалась морем, солнцем и гостеприимством 5-звездочного отеля. Но после обеда 13 марта у Анастасии резко поднялась температура до 40 градусов. Обеспокоенная мать, Людмила, обратилась к персоналу отеля, но вместо неотложной помощи ей посоветовали обратиться к врачу на территории гостиницы.

Когда к Анастасии наконец пришел врач, он ограничился уколом и таблеткой. Вместо облегчения, состояние женщины ухудшилось: температура упала до 33 градусов, тело покрылось темными пятнами, а ноги перестали слушаться. Повторный визит того же врача не принес ни облегчения, ни вразумительного диагноза: он назвал пятна загаром, а остальные симптомы – временными.

Отчаявшись добиться помощи от отеля, Людмила добилась госпитализации Анастасии в государственную клинику, но было уже поздно: в бессознательном состоянии женщина скончалась в реанимации. Египетские медики лишь констатировали остановку сердца.

Группа туристов, с которой должна была лететь домой Анастасия, не обнаружила ее на борту. У гида не нашлось ни объяснений, ни сочувствия: он лишь цинично сообщил, что "одна из группы умерла от алкоголя".

Анна, одна из отдыхающих, утверждает, что никогда не видела Анастасию в состоянии алкогольного опьянения.

- Если она и пила, то бокал вина, не больше. Она не была пьяницей, вела себя адекватно, - говорит Анна.

Сейчас тело Анастасии доставлено в Салават для проведения судмедэкспертизы. У нее остался муж и 4-летняя дочка.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: происшествия
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