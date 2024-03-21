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Трагедия в Башкирии: девятиклассник покончил с собой после ссоры с мамой

Трагедия в Башкирии: девятиклассник покончил с собой после ссоры с мамой

10:14, 21 мар 2024

В башкирском городе Учалы 15-летний школьник застрелился из охотничьего ружья. По предварительной версии, причиной самоубийства стала ссора с мамой, которая отчитала его за плохую подготовку к экзаменам. Об этом сообщает издание Мэш Батащ.

В тот день подросток вернулся домой в приподнятом настроении. Однако его ждал неприятный разговор с мамой. Женщина, обеспокоенная низкими оценками сына по географии и информатике, в строгой форме потребовала от него более усердно готовиться к ОГЭ. Ссора разгорелась с новой силой, и в сердцах мальчик выбежал из дома.

Через несколько часов его тело было найдено в лесополосе недалеко от дома. Рядом лежало ружье, из которого он выстрелил себе в грудь.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: Учалы происшествия
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