Трагедия в Башкирии: девятиклассник покончил с собой после ссоры с мамой
10:14, 21 мар 2024
В башкирском городе Учалы 15-летний школьник застрелился из охотничьего ружья. По предварительной версии, причиной самоубийства стала ссора с мамой, которая отчитала его за плохую подготовку к экзаменам. Об этом сообщает издание Мэш Батащ.
В тот день подросток вернулся домой в приподнятом настроении. Однако его ждал неприятный разговор с мамой. Женщина, обеспокоенная низкими оценками сына по географии и информатике, в строгой форме потребовала от него более усердно готовиться к ОГЭ. Ссора разгорелась с новой силой, и в сердцах мальчик выбежал из дома.
Через несколько часов его тело было найдено в лесополосе недалеко от дома. Рядом лежало ружье, из которого он выстрелил себе в грудь.
Автор: Алия Карачурина
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