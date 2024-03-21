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Стала известна причина, по которой студентка из Башкирии попыталась испортить бюллетени для голосований зеленкой

Стала известна причина, по которой студентка из Башкирии попыталась испортить бюллетени для голосований зеленкой

14:56, 21 мар 2024

В башкирском городе Бирске, разразился скандал, связанный с попыткой вмешательства в ход выборов. Молодую студентку местного ссуза уличили в попытке пронести зеленку на избирательный участок. Однако, как выяснилось позже, за этим поступком скрывалась трагическая история, связанная с долговыми обязательствами девушки.

Согласно сообщениям СМИ, инцидент произошел в первый день голосования на участке № 1410. Член избирательной комиссии, Олег Мухачев, проявив бдительность, заметил след зеленой краски на руке студентки, когда она предъявляла свой паспорт. Далее, при досмотре ее личных вещей, была обнаружена бутылочка с зеленкой, предназначенной, вероятно, для совершения противоправных действий. Благодаря своевременному вмешательству Мухачева, потенциальное нарушение было предотвращено, а сам он был награжден почетной грамотой за проявленные профессионализм и бдительность.

Позже выяснились подробности, проливающие свет на мотивы поступка девушки. Как стало известно изданию «Победа», студентка оказалась жертвой мошеннической схемы, в результате которой на нее был повешен кредит в размере 210 тысяч рублей. В отчаянной ситуации, когда долговое бремя казалось неподъемным, ей поступило предложение от неизвестных лиц о погашении задолженности в обмен на выполнение определенного «задания». Манипулируя ее уязвимым финансовым положением, эти лица убедили девушку, что за совершенный ею поступок она не понесет никакой ответственности.

На выборах в Башкирии зафиксировали две попытки залить бюллетени зеленкой На выборах в Башкирии зафиксировали две попытки залить бюллетени зеленкой
Автор: Семен Подгорный
Теги: Бирск происшествия
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