Потасовка в баре Башкирии закончилась кровопролитием

14:39, 22 мар 2024

В башкирском городе Агидели ночной конфликт из-за девушки обернулся поножовщиной. 31-летний мужчина получил удар ножом в живот и был доставлен в больницу.

По данным следствия, драка случилась в одном из баров города. Посетители, изрядно подвыпив, не смогли мирно разойтись. Один из них, 31-летний мужчина, вел себя неадекватно, оскорбляя других гостей заведения. Нецензурные выражения задели и спутницу 33-летнего местного жителя. Защищая честь своей возлюбленной, он вступил в конфликт с обидчиком.

Словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство. В пылу ссоры 33-летний мужчина вытащил из кармана нож и нанес им удар оппоненту в живот. Пострадавший, превозмогая боль, добрался до ближайшего магазина, где попросил сотрудников вызвать скорую помощь.

В настоящее время следствие выясняет все детали происшествия. В отношении 33-летнего ревнивца возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Автор: Семен Подгорный