В Башкирии состоятся похороны туристки, которая в муках умерла на отдыхе с дочерью и мамой в Египте

15:23, 22 мар 2024

22 марта в Башкирии состоятся похороны Анастасии А., 32-летней жительницы Салавата, которая трагически погибла во время отдыха в Египте. Оборванный отпуск, омраченный внезапной болезнью и безвременной кончиной, оставил глубокую рану в сердцах семьи, друзей и близких.

Анастасия, востребованный мастер маникюра, с нетерпением ждала отпуска, планируя провести его вместе с 5-летней дочкой и мамой. 5 марта они отправились в Шарм-эш-Шейх, откуда Анастасия делилась в соцсетях фотоотчетами о беззаботных днях, наполненных купанием, загаром и прогулками.

Но 13 марта безмятежность отдыха обернулась кошмаром. Анастасия внезапно почувствовала себя плохо, у нее резко поднялась температура. К сожалению, помощь египетских медиков не смогла ее спасти.

Трагедия омрачилась не только потерей любимого человека, но и бюрократическими сложностями с транспортировкой тела. Лишь 21 марта Анастасия вернулась на родную землю.

Сегодня в поминальном зале на улице Губкина состоятся похороны, после которых близкие и родные соберутся на поминки.

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети