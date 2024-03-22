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В Башкирии при пожаре погибли двое детей и бабушка

В Башкирии при пожаре погибли двое детей и бабушка

20:53, 22 мар 2024

В селе Бижбуляк Башкирии произошел пожар, унесший жизни двоих детей и пожилой женщины. ЧП случилось в жилом доме на улице Тукая, где в момент происшествия находились 3-летний и 5-летний малыши, а также их 66-летняя бабушка.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, обнаружили всех троих без сознания. К сожалению, реанимационные мероприятия не принесли результата, медики констатировали смерть детей и пенсионерки.

По предварительным данным, в момент трагедии мать детей с одним из близнецов находилась в больнице, а отец был на вахте.

Причины возгорания пока не установлены. На место происшествия выехал заместитель начальника главного управления МЧС Башкирии Виталий Барзайкин, а также оперативная группа, дознаватели и эксперт испытательной пожарной лаборатории.

С матерью погибших детей работают психологи. Кроме того, запланировано проведение внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Бижбулякского района.

В Мишкинском районе Башкирии произошел пожар в доме многодетной семьи В Мишкинском районе Башкирии произошел пожар в доме многодетной семьи
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Бижбулякский район происшествия пожар
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