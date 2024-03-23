«Произошел взрыв и начался пожар»: танцовщица из Уфы чудом вырвалась из ада «Крокус Сити Холла»
23:03, 23 мар 2024
В субботу, 24 марта, страшный теракт в торгово-развлекательном комплексе «Крокус Сити Холл» в Подмосковье унес жизни 133 человек, ранения получили свыше ста посетителей. Однако для уфимской танцовщицы Анны Смирновой этот день мог бы стать последним.
В тот роковой день Анна приехала в Москву со своими юными воспитанницами для участия во всероссийских танцевальных соревнованиях. Репетиции и детские чемпионаты в «Крокус Сити» шли полным ходом с 20 марта. Никто не мог предположить, что радостный праздник танца обернется такой чудовищной трагедией.
Начало беды застало Анну врасплох.
Не дожидаясь эвакуации, она быстро оделась и самостоятельно бросилась искать запасной выход. В это время раздались выстрелы и взрывы, а в здании начался пожар.
К счастью, Анне удалось выбраться на улицу.
По последним данным, 107 пострадавших все еще находятся в больницах. Один ребенок и 15 взрослых — в критическом состоянии. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта общенациональным днем траура. Спасательные работы и поиск тел продолжаются.