«Произошел взрыв и начался пожар»: танцовщица из Уфы чудом вырвалась из ада «Крокус Сити Холла»

23:03, 23 мар 2024

В субботу, 24 марта, страшный теракт в торгово-развлекательном комплексе «Крокус Сити Холл» в Подмосковье унес жизни 133 человек, ранения получили свыше ста посетителей. Однако для уфимской танцовщицы Анны Смирновой этот день мог бы стать последним.

В тот роковой день Анна приехала в Москву со своими юными воспитанницами для участия во всероссийских танцевальных соревнованиях. Репетиции и детские чемпионаты в «Крокус Сити» шли полным ходом с 20 марта. Никто не мог предположить, что радостный праздник танца обернется такой чудовищной трагедией.

— Вдруг в зале началась суматоха и паника, — вспоминает девушка. — Я сразу поняла, что случилось нечто ужасное.

Начало беды застало Анну врасплох.

Не дожидаясь эвакуации, она быстро оделась и самостоятельно бросилась искать запасной выход. В это время раздались выстрелы и взрывы, а в здании начался пожар.

К счастью, Анне удалось выбраться на улицу.

— Я просто бежала, спасая свою жизнь, — говорит она. — Вокруг творился настоящий ад. Вечером того же дня танцовщица и ее ученицы вылетели в Уфу целыми и невредимыми.

По последним данным, 107 пострадавших все еще находятся в больницах. Один ребенок и 15 взрослых — в критическом состоянии. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта общенациональным днем траура. Спасательные работы и поиск тел продолжаются.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: РИА Новости