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Надежда не угасает: в Амурской области более 220 человек продолжают поиски вахтовиков из Башкирии

Надежда не угасает: в Амурской области более 220 человек продолжают поиски вахтовиков из Башкирии

11:47, 24 мар 2024

13 горняков, среди которых пятеро жителей Башкирии, остаются под завалами на руднике «Пионер» в Зейском районе Амурской области. Спасатели МЧС России ведут круглосуточную работу, чтобы добраться до шахтеров, оказавшихся в «ловушке» на глубине более 120 метров.

Обвал горных пород произошел вечером 18 марта. С тех пор более 220 человек, включая спасателей МЧС, горноспасателей и сотрудников других ведомств, неустанно борются за жизни шахтеров.

— Уже пробурено четыре разведочных скважины, — сообщает пресс-служба МЧС России. — Первая из них достигла 223 метров из 262, вторая — 124 метров из 205, третья — 84 метров из 160, а четвертая — 43 метров из 350. Бурение первой скважины планируется завершить сегодня.

Помимо поисково-спасательных работ, ведется возведение водоупорных перемычек, которые должны предотвратят повторный прорыв горной массы и воды. Круглосуточно осуществляется мониторинг уровня воды и вывоз горной массы.

Семьи восьми горняков находятся в пунктах временного размещения. С ними работают психологи МЧС, помогая им справиться с этой тяжелой ситуацией.

Четверо из пяти шахтеров из Башкирии — жители Сибая, один — из Учалов. Все они машинисты в возрасте от 31 до 48 лет.

Спасательная операция продолжается. Родственники и близкие шахтеров не теряют надежды на их спасение.

Пять вахтовиков из Башкирии оказались под завалами в руднике в Амурской области Пять вахтовиков из Башкирии оказались под завалами в руднике в Амурской области
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС РФ
Теги: происшествия
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