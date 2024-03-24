Надежда не угасает: в Амурской области более 220 человек продолжают поиски вахтовиков из Башкирии
11:47, 24 мар 2024
13 горняков, среди которых пятеро жителей Башкирии, остаются под завалами на руднике «Пионер» в Зейском районе Амурской области. Спасатели МЧС России ведут круглосуточную работу, чтобы добраться до шахтеров, оказавшихся в «ловушке» на глубине более 120 метров.
Обвал горных пород произошел вечером 18 марта. С тех пор более 220 человек, включая спасателей МЧС, горноспасателей и сотрудников других ведомств, неустанно борются за жизни шахтеров.
Помимо поисково-спасательных работ, ведется возведение водоупорных перемычек, которые должны предотвратят повторный прорыв горной массы и воды. Круглосуточно осуществляется мониторинг уровня воды и вывоз горной массы.
Семьи восьми горняков находятся в пунктах временного размещения. С ними работают психологи МЧС, помогая им справиться с этой тяжелой ситуацией.
Четверо из пяти шахтеров из Башкирии — жители Сибая, один — из Учалов. Все они машинисты в возрасте от 31 до 48 лет.
Спасательная операция продолжается. Родственники и близкие шахтеров не теряют надежды на их спасение.