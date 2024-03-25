В Башкирии при пожаре в доме погиб 60-летний мужчина
10:42, 25 мар 2024
Вчера, 24 марта, в селе Большая Ока Мечетлинского района Башкирии произошел пожар, унесший жизнь человека. Огнем был охвачен жилой дом на улице Мира, а также надворные постройки.
Когда на место происшествия прибыли пожарные, деревянный дом уже был полностью объят пламенем. Огонь с угрожающей скоростью перекинулся на баню и сарай. Несмотря на все усилия огнеборцев, дом и надворные постройки получили значительные повреждения.
В ходе тушения пожара в доме был обнаружен погибший мужчина, возраст которого составлял 60 лет. Причина возгорания и обстоятельства трагедии на данный момент неизвестны. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, которым предстоит установить все детали случившегося.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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