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В Башкирии при пожаре в доме погиб 60-летний мужчина

В Башкирии при пожаре в доме погиб 60-летний мужчина

10:42, 25 мар 2024

Вчера, 24 марта, в селе Большая Ока Мечетлинского района Башкирии произошел пожар, унесший жизнь человека. Огнем был охвачен жилой дом на улице Мира, а также надворные постройки.

Когда на место происшествия прибыли пожарные, деревянный дом уже был полностью объят пламенем. Огонь с угрожающей скоростью перекинулся на баню и сарай. Несмотря на все усилия огнеборцев, дом и надворные постройки получили значительные повреждения.

В ходе тушения пожара в доме был обнаружен погибший мужчина, возраст которого составлял 60 лет. Причина возгорания и обстоятельства трагедии на данный момент неизвестны. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, которым предстоит установить все детали случившегося.

В МЧС Башкирии сообщили о пожаре в котором погиб инвалид-колясочник В МЧС Башкирии сообщили о пожаре в котором погиб инвалид-колясочник
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Мечетлинский район происшествия пожар
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