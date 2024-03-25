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Огненный инцидент на трассе: маршрутка, ехавшая с пассажирами в Уфу, сгорела дотла

Огненный инцидент на трассе: маршрутка, ехавшая с пассажирами в Уфу, сгорела дотла

11:28, 25 мар 2024

Утром 25 марта на трассе в Челябинской области произошло ЧП – загорелась маршрутка, следовавшая из села Верхние Киги в Уфу. Очевидцы засняли на видео, как пламя охватило практически весь автобус. К счастью, никто из 19 пассажиров не пострадал.

По словам одного из пассажиров, он спал во время движения и проснулся от духоты. Оказалось, что в салоне уже бушевал огонь. Мужчина вместе с пенсионеркой, которая также не сразу осознала происходящее, покинули транспорт последними.

Судя по видеозаписям, возгорание началось в двигателе, но затем огонь быстро перекинулся на салон. Пассажиры, покинув горящую маршрутку, в шоке наблюдали за тем, как она превращается в груду металла.

По информации МЧС, на место происшествия оперативно прибыли пожарные, которые потушили огонь. Однако спасти автобус не удалось – он выгорел дотла.

Причины возгорания пока не установлены.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: происшествия пожар
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