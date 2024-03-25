В Башкирии правоохранители будут нести службу в усиленном режиме

11:35, 25 мар 2024

В понедельник, 25 марта, на заседании оперативного правительственного совещания Глава Башкортостана Радий Хабиров затронул недавнюю трагедию, потрясшую всю страну — кровавый теракт в Красногорске Московской области. Это чудовищное преступление унесло жизни более сотни невинных людей.

По последним данным, в результате варварского террористического акта, произошедшего 22 марта, погибли 137 человек, еще 180 получили ранения различной степени тяжести. Радий Хабиров назвал эту трагедию ударом по единству и безопасности нашей великой страны, по самим ее гражданам. Он призвал всех проявлять бдительность и уважение друг к другу в этот нелегкий период.

Руководитель республики дал четкие указания межведомственному совету по безопасности усилить работу по предотвращению возможных угроз. Правоохранительные органы Башкирии уже перешли на усиленный режим работы. Хабиров подчеркнул готовность оказать любое необходимое содействие в этой непростой ситуации городу Красногорску, где произошла кровавая бойня.

Главы муниципальных образований региона получили строгие распоряжения повысить меры бдительности в своих районах.

— Этот ужасающий теракт потряс всех нас до глубины души, — прокомментировал Радий Хабиров, выражая соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим. В Башкортостане, как и по всей стране, объявлен трехдневный траур.

Автор: Алия Карачурина