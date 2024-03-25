На трассе Сургут — Когалым погибла девятилетняя девочка и ее мама из Уфы
20:55, 25 мар 2024
Авария на трассе Сургут — Когалым унесла две жизни, разбив мечты и планы семьи из Уфы. Девятилетняя Сафия и ее мать Эльвина возвращались из Санкт-Петербурга после несостоявшихся соревнований по чирлидингу под названием «Северная пальмира». Состязания отменили из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Прилетев в Сургут, они направились в Когалым на автомобиле, но по роковому стечению обстоятельств их транспортное средство столкнулось с рейсовым автобусом.
Тяжелые травмы, полученные в результате ужасающего инцидента, не оставили шансов на жизнь для матери и дочери — они скончались на месте происшествия. Внезапная гибель молодой мамы и ее одаренной юной дочери потрясла всех, кто их знал.
По свидетельствам близких, Эльвина была образцовой матерью, неизменно поддерживавшей свою любимую дочь. Сафия, в свою очередь, отличалась ярким талантом и харизмой, привлекавшими внимание окружающих.
Тренер погибшей девочки организовала сбор средств для транспортировки тел в Уфу. Однако позднее стало известно, что Сафию и Эльвину похоронят в Когалыме 26 марта.