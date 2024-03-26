В Башкирии дети оказались в реанимации после взрыва газа в жилом доме - видео

09:09, 26 мар 2024

Вечером 25 марта в деревне Кушеево Абзелиловского района Башкирии разыгралась трагедия. В жилом доме на улице Тагира Кусимова произошел взрыв газового котла, за которым последовало стремительное возгорание. Огонь охватил площадь 120 квадратных метров, полыхая с неимоверной силой.

На место происшествия тут же были направлены пожарные МЧС России. К моменту их прибытия дом уже был полностью объят пламенем. Лишь к 21:20 удалось локализовать и потушить бушующий пожар.

В результате ЧП пострадали пять человек: две женщины и трое маленьких детей – девочки 2015, 2017 и 2019 годов рождения. Все они с различными травмами были доставлены в реанимацию районной больницы. Состояние пострадавших пока уточняется.

Семья, проживавшая в сгоревшем доме, многодетная. Отец в момент трагедии находился на работе.

Прокуратура Абзелиловского района уже начала проверку по данному факту. Надзорным органам предстоит установить причины и условия, приведшие к взрыву и пожару, а также дать оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.

В случае выявления нарушений будут приняты все необходимые меры прокурорского реагирования.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: МЧС по РБ