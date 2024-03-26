Пострадавших в пожаре детей и беременную женщину могут перевезти санавиацией в Уфу

12:08, 26 мар 2024

В Абзелиловском районе Башкирии дом многодетной семьи загорелся из-за разгерметизации газового котла.

В результате происшествия пострадали беременная женщина и трое детей — 9, 7 и 5 лет. Все они были доставлены в Аскаровскую районную больницу, где их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Для дополнительного осмотра и оценки возможности транспортировки в Уфу к пострадавшим выехали два реанимобиля санавиации.

«Состояние всех троих детей оценивается как тяжелое, стабильное. Женщины — средней степени тяжести, стабильное. Все четверо остаются в реанимации, тактика их лечения согласована со специалистами республиканского ожогового центра», — сообщает пресс-служба минздрава Башкирии.

Следственный комитет Башкирии проводит проверку по данному факту.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники экстренных служб. Проведен осмотр места происшествия, назначены экспертные исследования, опрашиваются очевидцы, устанавливается причина возгорания, а также иные обстоятельства, способствующие произошедшему, по результатам проверочных мероприятий происшествию будет дана правовая оценка», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Автор: Алия Карачурина

Фото: МЧС по РБ