В Амурскую область приехали родственники оказавшихся под завалами вахтовиков из Башкирии - видео

14:18, 26 мар 2024

Спасательная операция на руднике «Пионер» в Амурской области, где 18 марта обрушились горные породы, вступила в критическую фазу. В ловушке на глубине более 120 метров оказались 13 горняков.

Четыре скважины, пробуренные спасателями, пока не принесли желаемого результата. Первая, достигшая 289 метров, обнаружила воду на 243-м, что осложняет дальнейшие работы. Вторая скважина прошла 214 метров из 243, а третья, как и первая, столкнулась с подземными водами. Керн из выработки показал, что она заполнена пульпой со льдом, что не внушает оптимизма. Четвертая скважина углубилась на 232 метра из 350.

Поисковые работы ведутся круглосуточно. Специалисты используют самоходную каротажную станцию, чтобы прояснить картину под завалами. Однако работы по возведению перемычек временно приостановлены из-за опасности повторного схода воды.

Семьи 10 горняков, замурованных под землей, прибыли в Амурскую область. Психологи МЧС России оказывают им необходимую помощь.

Тем временем, управляющий директор рудника «Пионер» задержан. Следствие выясняет причины обвала, который унес жизни 4 человек и оставил 13 в неведении.

Четверо из заблокированных горняков — жители Башкирии. 31-48 летние машинисты из Сибая и Учалов. Спасатели не теряют надежды, но с каждым метром бурения шансы на благополучный исход тают.

Автор: Алия Карачурина

Фото: скриншот видео