Лыжница из Уфы получила жуткий перелом на ГЛЦ «Аджигардак»
14:41, 26 мар 2024
23 марта на горнолыжном комплексе «Аджигардак» в Челябинской области произошло ЧП: на большой скорости в лыжницу из Уфы Карину Б. врезался другой лыжник.
Столкновение произошло около 13:30. Удар был такой силы, что Карина получила двойной перелом – большой и малой берцовой костей.
«Нога висела на сухожилиях и коже», – вспоминает девушка.
Снегоход доставил пострадавшую со склона до базы, после чего скорая помощь увезла ее в больницу города Аша. Там ей наложили временный гипс для транспортировки в Уфу.
В 21-ой больнице Уфы Карине сделали операцию, вставив металлоконструкцию.
Сейчас девушка через социальные сети пытается найти очевидцев происшествия, чтобы привлечь к ответственности виновного.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Соцсети Карины Б.
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