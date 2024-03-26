Лыжница из Уфы получила жуткий перелом на ГЛЦ «Аджигардак»

14:41, 26 мар 2024

23 марта на горнолыжном комплексе «Аджигардак» в Челябинской области произошло ЧП: на большой скорости в лыжницу из Уфы Карину Б. врезался другой лыжник.

Столкновение произошло около 13:30. Удар был такой силы, что Карина получила двойной перелом – большой и малой берцовой костей.

«Нога висела на сухожилиях и коже», – вспоминает девушка.

Снегоход доставил пострадавшую со склона до базы, после чего скорая помощь увезла ее в больницу города Аша. Там ей наложили временный гипс для транспортировки в Уфу.

В 21-ой больнице Уфы Карине сделали операцию, вставив металлоконструкцию.

Сейчас девушка через социальные сети пытается найти очевидцев происшествия, чтобы привлечь к ответственности виновного.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Соцсети Карины Б.