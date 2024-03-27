В Башкирии стихия нанесла первый весенний удар: подтоплен жилой дом
10:43, 27 мар 2024
В селе Раевский Альшеевского района Башкирии из-за обильных дождей и плюсовых температур талые воды подтопили первый жилой дом.
В некоторых помещениях уровень воды достиг 3 сантиметров.
Положение дел не осталось без внимания главного управления МЧС по Башкирии. Специалисты предприняли оперативные меры по локализации и устранению последствий ЧП. В первую очередь, хозяевам подтопленного жилища была предложена возможность временного переселения в пункт размещения пострадавших. Однако семья, по всей видимости, предпочла остаться на месте и самостоятельно справляться с ситуацией.
Параллельно были задействованы необходимые ресурсы для откачки воды и предотвращения дальнейшего разрастания зоны подтопления. На помощь спасателям пришла тяжелая техника – с ее помощью планируется прокопать специальную траншею для стока талых вод. Операция находится под пристальным контролем МЧС.