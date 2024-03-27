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В Башкирии поймали педофила, подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки

В Башкирии поймали педофила, подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки

11:16, 27 мар 2024

В башкирском городе Туймазы произошло шокирующее преступление. 26 марта, ранее судимый за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних мужчина, вновь совершил циничное нападение на ребенка.

Все началось с заявления 30-летней женщины в правоохранительные органы. Со слезами на глазах она сообщила, что ее 7-летняя дочь подверглась насильственным действиям сексуального характера, когда возвращалась домой к бабушке.

Следователи и криминалисты, объединив усилия с сотрудниками МВД республики, провели тщательный анализ записей с камер видеонаблюдения, установили маршрут передвижения подозреваемого и скрупулезно осмотрели место происшествия. Все это позволило в кратчайшие сроки установить личность преступника.

Вскоре оперативники задержали 23-летнего жителя Туймазов, ранее судимого за аналогичное преступление. В ходе допроса, после предъявления неопровержимых доказательств и опознания, злоумышленник сознался в содеянном.

В настоящее время с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос о заключении его под стражу. Правоохранительные органы намерены провести тщательное расследование и привлечь виновного к строжайшей ответственности в соответствии с законом.

Девушка из Уфы заявила о попытке изнасилования малознакомым парнем Девушка из Уфы заявила о попытке изнасилования малознакомым парнем
Автор: Семен Подгорный
Фото: СК Башкирии
Теги: Туймазы происшествия изнасилование
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