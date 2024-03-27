В Башкирии 14-летняя девочка вызвала полицию, чтобы попасть домой, куда ее несколько дней не пускала мать

11:31, 27 мар 2024

В башкирском городе Дюртюли 14-летняя школьница несколько дней не могла попасть домой, так как ее мать, находясь в запое, заперла дверь и не пускала дочь на порог.

Отчаявшись, 25 марта утром школьница решилась на крайний шаг — она вызвала полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка и специалисты службы опеки застали в квартире душераздирающую картину: мать девочки, лежащая в нетрезвом состоянии на кровати, и ее собутыльник, худощавый мужчина, распивающий алкоголь.

Попытки полицейских выяснить, что произошло, натолкнулись на агрессию со стороны мужчины. Он не только грубил и кричал на них, но и попытался напасть на одного из сотрудников. Как выяснилось, этот 33-летний собутыльник не являлся ни супругом, ни отцом ребенка.

В итоге буйного мужчину скрутили и отправили под стражу. За плечами у него уже имелся солидный «послужной список»: пять привлечений к ответственности за хулиганство и судимость за кражу в 2015 году.

На 33-летнюю мать девочки был составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Оставлять школьницу с матерью в таком состоянии было небезопасно, поэтому сейчас она находится в приюте.

Автор: Вадим Рудаков