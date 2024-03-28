В Уфе водитель высадил четверых детей из автобуса

09:38, 28 мар 2024

В декабре 2023 года в уфимском поселке Максимовка произошел вопиющий инцидент, связанный с грубым нарушением прав несовершеннолетних пассажиров. Прокуратура Калининского района города Уфы предприняла меры реагирования после многочисленных жалоб граждан.

Согласно официальным данным, водитель муниципального автобуса, следовавшего по маршруту «Максимовка — Семейный торговый центр «Мега-Уфа», недопустимо обратился с несовершеннолетними пассажирами. Вместо того чтобы принять оплату проезда банковской картой он решил высадить четверых детей прямо на проезжую часть в поселке Максимовка.

Подобное поведение представляет собой грубое нарушение правил перевозки пассажиров и создает реальную угрозу безопасности несовершеннолетних. В результате принятых прокуратурой мер, виновный водитель был привлечен к административной ответственности по статье 11.33 КоАП РФ за принудительную высадку из транспортного средства детей младше 16 лет без сопровождения взрослых.

Нарушителю назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, в адрес руководства транспортной компании-перевозчика внесено представление о недопущении подобных инцидентов впредь и обеспечении надлежащего обслуживания пассажиров, включая соблюдение правил оплаты проезда.

Автор: Вадим Рудаков