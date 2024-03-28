В Башкирии в ДТП погиб электромонтер

21:26, 28 мар 2024

Ночная смена на трассе М-5 обернулась трагедией для бригады электромонтеров из ПО «Октябрьские электрические сети». 26 марта, возвращаясь с вызова к клиенту, их автомобиль «ГАЗ» был протаранен фурой. 57-летний водитель-электромонтер погиб на месте, его 38-летний напарник получил тяжелую травму.

По предварительным данным, водитель «ГАЗа» остановился на обочине, предположив прокол шины. В этот момент в стоящую машину на полной скорости врезалась фура. Удар был такой силы, что легковушку протащило 22 метра по ограждению.

57-летний электромонтер, находившийся за рулем, скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Его напарник, сидевший на пассажирском сиденье, был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Трудовая инспекция Башкирии начала расследование. В ходе проверки будут установлены все детали происшествия и дана оценка соблюдению правил охраны труда.

Автор: Семен Подгорный