В Башкирии в ДТП погиб электромонтер
21:26, 28 мар 2024
Ночная смена на трассе М-5 обернулась трагедией для бригады электромонтеров из ПО «Октябрьские электрические сети». 26 марта, возвращаясь с вызова к клиенту, их автомобиль «ГАЗ» был протаранен фурой. 57-летний водитель-электромонтер погиб на месте, его 38-летний напарник получил тяжелую травму.
По предварительным данным, водитель «ГАЗа» остановился на обочине, предположив прокол шины. В этот момент в стоящую машину на полной скорости врезалась фура. Удар был такой силы, что легковушку протащило 22 метра по ограждению.
57-летний электромонтер, находившийся за рулем, скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Его напарник, сидевший на пассажирском сиденье, был госпитализирован с тяжелыми травмами.
Трудовая инспекция Башкирии начала расследование. В ходе проверки будут установлены все детали происшествия и дана оценка соблюдению правил охраны труда.
Автор: Семен Подгорный
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