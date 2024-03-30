Выбило окно и двери: в Башкирии произошел взрыв в квартире жилого дома

10:52, 30 мар 2024

Взрыв бытового газа произошел в башкирском городе Салавате в минувший вечер. ЧП произошло в пятиэтажном доме на улице Салавата Юлаева.

Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты обнаружили входную дверь квартиры, вырванную с петель ударной волной, и полностью выбитые стекла. Взрывом также существенно повредило имущество внутри жилого помещения.

По предварительным данным, единственной жертвой инцидента стал мужчина, который в момент ЧП находился в эпицентре взрыва. Его в срочном порядке госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Обстоятельства и причины трагического происшествия в настоящее время выясняются оперативными службами.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ