Ночью в Башкирии загорелся сельский дом культуры
11:06, 30 мар 2024
В ночь на 30 марта в деревне Мечетлино Салаватского района Башкирии произошло ЧП - загорелся сельский Дом культуры. К счастью, благодаря бдительности очевидцев огонь был потушен до приезда пожарных.
Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что очаг возгорания находился в котельной кирпичного одноэтажного здания. На площади трех квадратных метров тлели дрова. Огнеборцы провели проливку, полностью ликвидировав тление.
Отмечается, что вход в котельную был отдельный, что позволило избежать распространения огня на другие помещения Дома культуры. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.
Причины возгорания устанавливаются.
Автор: Алия Карачурина
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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