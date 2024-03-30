Ночью в Башкирии загорелся сельский дом культуры

11:06, 30 мар 2024

В ночь на 30 марта в деревне Мечетлино Салаватского района Башкирии произошло ЧП - загорелся сельский Дом культуры. К счастью, благодаря бдительности очевидцев огонь был потушен до приезда пожарных.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что очаг возгорания находился в котельной кирпичного одноэтажного здания. На площади трех квадратных метров тлели дрова. Огнеборцы провели проливку, полностью ликвидировав тление.

Отмечается, что вход в котельную был отдельный, что позволило избежать распространения огня на другие помещения Дома культуры. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Алия Карачурина

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ