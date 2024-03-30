В Башкирии без вести пропала 22-летняя девушка
13:48, 30 мар 2024
В Уфе вот уже несколько дней не могут найти 22-летнюю Юлию Цыганову. Девушка бесследно исчезла 25 марта.
В день исчезновения на Юле была розовая куртка, темно-розовый свитер, черные джинсы и полуботинки. Ее приметы — рост около 150 см, среднее телосложение, рыжие волосы и зеленые глаза. Близкие умоляют всех неравнодушных уфимцев помочь отыскать пропавшую, сообщив любые сведения по номерам 112 или 8-800-700-54-52.
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» неустанно ведут поиски, но пока никаких следов Юлии обнаружить не удалось.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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