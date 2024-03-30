Стоял невыносимый запах: в Уфе соседи обнаружили труп женщины в одной из квартир спустя две недели
21:31, 30 мар 2024
В одном из многоквартирных домов Уфы произошел поистине леденящий кровь инцидент. Жильцы соседних квартир забили тревогу из-за невыносимого зловония, распространявшегося по всему этажу. Источником оказалась одна из квартир, в которой обнаружили разлагающееся тело женщины.
Согласно сообщениям местных жителей, ужасающий трупный запах исходил из этой квартиры на протяжении двух недель. Однако лишь после того, как соседи не смогли более терпеть это зловоние, они вызвали соответствующие службы.
— На теле уже завелись опарыши, — описала ситуацию одна из жительниц дома. — Запах стоял просто невыносимый».
Несмотря на срочные вызовы, провести надлежащую дезинфекцию помещения оказалось невозможно из-за юридических формальностей. Для этого требуется согласие собственника жилья, чья личность на данный момент не установлена.
Автор: Семен Подгорный
Фото: телеканал «Вся Уфа», скриншот видео.
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