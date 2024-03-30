В Башкирии толпа людей из 10 человек избила прохожего - видео

21:39, 30 мар 2024

В башкирском городе Благовещенске приступили к расследованию шокирующего происшествия.

Зафиксированные камерами видеонаблюдения кадры повергли местных жителей в шок своей жестокостью. Один из прохожих подвергся беспощадному избиению целой толпы людей, число которых в разгар потасовки достигало тринадцати человек.

Инцидент начался с того, что четверо мужчин неожиданно набросились на одинокого пешехода, нанося ему удары. Затем к нападавшим стали присоединяться новые лица, пока десяток человек не принялся избивать жертву со всех сторон, нанося удары по различным частям тела. На какой-то миг избиение приостановилось, когда один из случайных свидетелей попытался вмешаться и заступиться за пострадавшего. Используя эту передышку, измученный человек поднялся на ноги и бросился бежать, но толпа тут же ринулась за ним в погоню.

Обрывающаяся на этом моменте видеозапись не дает ответа о дальнейшей судьбе жертвы. Однако факт чудовищного инцидента подтвердили в республиканском МВД: в полицию поступило сообщение о драке; один из участников был вынужден обратиться за медицинской помощью. По факту нанесения телесных повреждений проводится проверка.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: скриншот видео

Видео: соцсети