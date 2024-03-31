В сгоревшем деревянном доме в Башкирии пожарные нашли труп мужчины

10:23, 31 мар 2024

В селе Серафимовский Туймазинского района Башкирии 30 марта произошел пожар, унесший жизнь человека. Огненное ЧП случилось в бревенчатом доме по улице Кирова.

Пламя охватило жилое строение площадью 90 квадратных метров. На место происшествия немедленно прибыли пожарные расчеты, в том числе спасатели республиканского госкомитета по ЧС. В борьбе с огнем им помогали местные добровольцы.

Огонь практически полностью уничтожил дом, повредив кровлю соседнего строения.

В ходе тушения в сгоревшем доме было обнаружено тело 58-летнего мужчины. Причиной трагедии могло стать короткое замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем. Точные обстоятельства происшествия предстоит установить следственным органам.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ