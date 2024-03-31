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В сгоревшем деревянном доме в Башкирии пожарные нашли труп мужчины

В сгоревшем деревянном доме в Башкирии пожарные нашли труп мужчины

10:23, 31 мар 2024

В селе Серафимовский Туймазинского района Башкирии 30 марта произошел пожар, унесший жизнь человека. Огненное ЧП случилось в бревенчатом доме по улице Кирова.

Пламя охватило жилое строение площадью 90 квадратных метров. На место происшествия немедленно прибыли пожарные расчеты, в том числе спасатели республиканского госкомитета по ЧС. В борьбе с огнем им помогали местные добровольцы.

Огонь практически полностью уничтожил дом, повредив кровлю соседнего строения.

В ходе тушения в сгоревшем доме было обнаружено тело 58-летнего мужчины. Причиной трагедии могло стать короткое замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем. Точные обстоятельства происшествия предстоит установить следственным органам.

Ночью в Башкирии загорелся сельский дом культуры Ночью в Башкирии загорелся сельский дом культуры
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Туймазинский район происшествия пожар
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