В Башкирии пожар уничтожил несколько построек в одном из сел

10:55, 31 мар 2024

30 марта в селе Кага Белорецкого района Башкирии произошел пожар. В результате происшествия несколько построек были полностью уничтожены. К счастью, никто из людей не пострадал.

О происшествии стало известно в первой половине дня. На место происшествия тут же выехали пожарные расчеты из села Верхний Авзян и Белорецкого района, а также другие экстренные службы.

Благодаря слаженной работе пожарных удалось локализовать и потушить пламя, однако огонь успел нанести значительный ущерб.

О причинах возгорания пока не сообщается. На данный момент проводится расследование.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ