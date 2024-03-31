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В Башкирии пожар уничтожил несколько построек в одном из сел

В Башкирии пожар уничтожил несколько построек в одном из сел

10:55, 31 мар 2024

30 марта в селе Кага Белорецкого района Башкирии произошел пожар. В результате происшествия несколько построек были полностью уничтожены. К счастью, никто из людей не пострадал.

О происшествии стало известно в первой половине дня. На место происшествия тут же выехали пожарные расчеты из села Верхний Авзян и Белорецкого района, а также другие экстренные службы.

Благодаря слаженной работе пожарных удалось локализовать и потушить пламя, однако огонь успел нанести значительный ущерб.

О причинах возгорания пока не сообщается. На данный момент проводится расследование.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия пожар
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