В Башкирии пожар уничтожил несколько построек в одном из сел
10:55, 31 мар 2024
30 марта в селе Кага Белорецкого района Башкирии произошел пожар. В результате происшествия несколько построек были полностью уничтожены. К счастью, никто из людей не пострадал.
О происшествии стало известно в первой половине дня. На место происшествия тут же выехали пожарные расчеты из села Верхний Авзян и Белорецкого района, а также другие экстренные службы.
Благодаря слаженной работе пожарных удалось локализовать и потушить пламя, однако огонь успел нанести значительный ущерб.
О причинах возгорания пока не сообщается. На данный момент проводится расследование.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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