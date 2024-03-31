В Уфе развернули масштабные поиски двух подростков

11:22, 31 мар 2024

В столице Башкирии развернулась масштабная поисковая операция. Павел Паличев, 13 лет, и Дамир Адигамов, 14 лет, бесследно пропали после прогулки вечером 30 марта. Обеспокоенные родители забили тревогу, когда дети не вернулись домой в назначенное время.

Мощные силы брошены на поиски подростков. Более 170 спасателей, волонтеров и неравнодушных граждан прочесывают окрестности в надежде найти школьников живыми и невредимыми. Тщательно обследуются районы прилегающих лесов и береговая линия реки. В планах задействовать водолазов для обследования дна.

Тревожным сигналом стала находка портфелей подростков в лесополосе неподалеку от шестой пристани. Эту зацепку внимательно изучают специалисты, чтобы определить возможные направления поисков.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» призывает уфимцев сообщать любую потенциально важную информацию о местонахождении Павла и Дамира по телефонам 112 и 8-800-700-54-52.

Павел Паличев ростом около 150 см, нормального телосложения, русые волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в синюю куртку, зеленые штаны, синие сапоги и зеленую шапку.

Дамир Адигамов ростом примерно 145 см, обычной комплекции, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в черную куртку, синие спортивные штаны и синие сапоги.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети