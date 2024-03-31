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При пожаре в Башкирии погибла семья: мать, двое ее детей и их дедушка

При пожаре в Башкирии погибла семья: мать, двое ее детей и их дедушка

11:30, 31 мар 2024

В ночь на 31 марта произошла страшная трагедия в селе Железнодорожный Белорецкого района Башкирии. Пожар в жилом доме унес жизни целой семьи – матери, двоих малолетних детей и их дедушки.

Ночью соседи заметили густой дым, вырывающийся из частной усадьбы на улице Профсоюзной. К сожалению, из-за отсутствия установленных извещателей тревога была поднята с опозданием. К моменту прибытия первых пожарных расчетов открытое пламя уже охватило одноэтажный жилой дом, баню и два автомобиля на придомовой территории.

С огнем боролись 31 специалист и 12 единиц спецтехники МЧС России. Применив 3 ствола, огнеборцам удалось локализовать пожар через 30 минут после начала работ. Однако, несмотря на все усилия, трагедии избежать не удалось – в завалах жилища были обнаружены тела 3-летней девочки, годовалого мальчика, их 32-летней матери и 56-летнего дедушки.

На месте происшествия выехал начальник главного управления МЧС России Марат Латыпов. В срочном порядке запланировано внеочередное заседание комиссии по ЧС района с участием главы администрации Андрея Иванюты. Как выяснилось, семья переехала в Железнодорожный совсем недавно – в мае прошлого года.

В настоящий момент правоохранительные органы ведут тщательное расследование причин и обстоятельств трагедии. Возбуждено уголовное дело, допрашиваются очевидцы, назначены необходимые экспертизы. Параллельную проверку проводит и региональная прокуратура с целью оценить соблюдение законодательства о правах несовершеннолетних. Ситуация находится на жестком контроле властей, прилагаются все возможные усилия для скорейшего установления истины.

В Башкирии пожар уничтожил несколько построек в одном из сел В Башкирии пожар уничтожил несколько построек в одном из сел
Автор: Алия Карачурина
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия пожар
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