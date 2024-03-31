Отметили триумф и бесследно исчезли: шокирующие детали розыска пропавших школьников в Уфе

18:34, 31 мар 2024

В Уфе развернулась масштабная поисковая операция двух пропавших друзей-подростков. Дамир и Павел, 14 и 13 лет соответственно, исчезли в пятницу днем, 30 марта, отправившись отмечать победу на соревнованиях по скалолазанию.

Согласно рассказам родственников, в тот день мальчики вернулись домой после соревнований и попросили разрешения пойти в лес в район детского лагеря «Чайка». Родители, не подозревая никакой опасности, доверили детям самостоятельную прогулку по знакомой местности. Однако, когда после 16:00 подростки перестали выходить на связь, обеспокоенные семьи забили тревогу.

В ночь на субботу безуспешные самостоятельные поиски вынудили родных обратиться за помощью к спасателям и правоохранительным органам. Был развернут оперативный штаб с привлечением десятков сотрудников МВД, МЧС, Управления гражданской защиты Уфы и волонтеров. Несмотря на титанические усилия, продолжавшиеся до утра, следов пропавших найти не удалось.

Наступившее утро субботы не принесло облегчения: поисковые группы возобновили прочесывание лесов и береговой линии реки Белой вблизи лагеря. Единственной находкой стали рюкзаки мальчиков на улице Шестая пристань, что породило тревожные предположения об их возможном выходе на лед и гибели. Водолазы обследовали акваторию, а спасатели тщательно осмотрели берега, но признаков присутствия детей не обнаружили.

В ходе поисков Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье «убийство» — стандартная процедура для расширения полномочий следователей. Главное следственное управление взяло ситуацию на особый контроль, а председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе поисков у башкирского управления.

Близкие не находят рациональных объяснений исчезновению мальчиков, описывая их как послушных и не имевших причин для самовольного ухода из дома. Поиски продолжаются, следствие отрабатывает все возможные версии. Каждый, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Дамира и Павла, призывается незамедлительно сообщить властям.

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети