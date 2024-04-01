На руднике «Пионер» свернули операцию по спасению оказавшихся под завалами шахтеров

13:58, 01 апр 2024

После почти двух недель отчаянных попыток спасти горняков, оказавшихся под завалами на золоторудном месторождении «Пионер» в Амурской области, власти вынуждены были принять тяжелое решение - прекратить спасательную операцию. Причиной стали опасные условия на объекте, создающие непосредственную угрозу жизни спасателей.

Выработки, где предположительно могли находиться рабочие, полностью заполнены горной массой и водой в результате оползня и прорыва грунтовых вод. Любые дальнейшие действия по расчистке несут серьезный риск повторного обрушения породы и затопления спасателей. Кроме того, угрожающе нависает опасность масштабного обвала карьерных бортов объемом свыше 200 тысяч кубометров.

После тщательного анализа ситуации техническим советом из представителей профильных институтов, рудника, МЧС и горноспасательной службы, руководитель операции вынужден был отдать распоряжение о ее остановке. Это крайне тяжелое, но единственно верное решение в таких обстоятельствах.

Среди нескольких десятков рабочих, оказавшихся в подземном плену, были и пятеро жителей Башкирии. Власти подтверждают, что ниже отметки 85 метров живых уже не осталось.

Руководство рудника обещает оказать материальную поддержку семьям погибших. Каждому члену семьи - родственнику и ребенку - единовременно выплатят годовой заработок шахтера. Кроме того, детям будут производиться ежемесячные выплаты до совершеннолетия. Семьи также получат компенсации от подрядчика, страховых компаний и государственных структур.

Автор: Семен Подгорный