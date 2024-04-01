Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе на улице Бехтерева произошел обвал грунта

В Уфе на улице Бехтерева произошел обвал грунта

15:53, 01 апр 2024

Жители многоэтажек на улице Бехтерева, 10/1 в Уфе бьют тревогу: после проливных дождей перед их домами произошел обвал грунта.

В ночь после сильных осадков жильцы близлежащих домов были разбужены оглушительным грохотом. Утром они обнаружили, что перед их гаражами образовалась огромная воронка. Земля буквально разверзлась, поглотив значительную площадь территории. Свидетели происшествия описывают зрелище как пугающее и внушающее опасения за безопасность жилых строений.

Однако самое тревожное заключается в том, что, по словам местных жителей, обвал продолжает стремительно расползаться в сторону новых многоэтажных домов жилого комплекса «Символ».

Встревоженные уфимцы обратились в электронную приемную местных органов власти с настоятельной просьбой принять безотлагательные меры.

В Чишминском районе произошел обвал грунта: образовалась огромная воронка В Чишминском районе произошел обвал грунта: образовалась огромная воронка
Автор: Алия Карачурина
Теги: Уфа происшествия
Читайте также

Провал грунта площадью 600 кв. метров произошел в Соликамске (фото)
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
Провал грунта площадью 600 кв. метров произошел в Соликамске (фото)
В Благовещенске образовалась яма диаметром 6 метров
Происшествия в Башкирии
В Благовещенске образовалась яма диаметром 6 метров
В Чишминском районе произошел обвал грунта: образовалась огромная воронка
Происшествия в Башкирии
В Чишминском районе произошел обвал грунта: образовалась огромная воронка
В Башкирии образовалась огромная яма из-за обрушения грунта
Общество в Башкирии
В Башкирии образовалась огромная яма из-за обрушения грунта


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok