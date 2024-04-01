В Уфе на улице Бехтерева произошел обвал грунта

15:53, 01 апр 2024

Жители многоэтажек на улице Бехтерева, 10/1 в Уфе бьют тревогу: после проливных дождей перед их домами произошел обвал грунта.

В ночь после сильных осадков жильцы близлежащих домов были разбужены оглушительным грохотом. Утром они обнаружили, что перед их гаражами образовалась огромная воронка. Земля буквально разверзлась, поглотив значительную площадь территории. Свидетели происшествия описывают зрелище как пугающее и внушающее опасения за безопасность жилых строений.

Однако самое тревожное заключается в том, что, по словам местных жителей, обвал продолжает стремительно расползаться в сторону новых многоэтажных домов жилого комплекса «Символ».

Встревоженные уфимцы обратились в электронную приемную местных органов власти с настоятельной просьбой принять безотлагательные меры.

Автор: Алия Карачурина