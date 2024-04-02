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«Их где-то удерживают»: мама одного из пропавших в Уфе мальчиков назвала свою версию

«Их где-то удерживают»: мама одного из пропавших в Уфе мальчиков назвала свою версию

09:26, 02 апр 2024

Уфа с замиранием сердца следит за развитием событий, связанных с таинственным исчезновением двух подростков - Дамира и Павла. Уже четвертый день юные друзья находятся в розыске, заставляя родных и спасателей лихорадочно гадать о причинах их загадочного исчезновения.

Гузель Адигамова, мать Дамира, категорически отвергла версию о намеренном побеге сына. Женщина уверенно заявила, что отношения с ребенком строились на полном доверии, исключающем наличие серьезных конфликтов или секретов. Дамир - ответственный и заботливый юноша, который никогда не стал бы причиной волнений для матери по пустякам.

Перекликаясь с комментарием Гузель, сложно представить, что изучавшие комбинированный туризм и ориентирование подростки оказались в лесу и заблудились. Дамир и Павел были неразлучными друзьями со времен учебы в лицее №6, а впоследствии перешли в разные школы, но сохранили крепкие узы.

Тревога родителей усугубляется отсутствием каких-либо зацепок. Водолазы тщательно обследовали дно реки Белой, но безрезультатно. И хотя версия о провале под лед не нашла подтверждения, поиски на суше также не дают ответа, где находятся школьники.

Гузель Адигамова выражает искреннюю благодарность всем, кто присоединился к масштабным усилиям по розыску сыновей. Поисковые отряды, полиция и добровольцы объединились, чтобы прочесать каждый уголок леса. И пусть удача пока не сопутствовала им, эта поддержка согревает сердца обеспокоенных матерей огромной надеждой.

Отчаявшаяся женщина не исключает версию о том, что мальчиков насильно удерживают в неизвестном месте. Столь тревожное предположение обострило бы поиски и вызвало еще большую мобилизацию сил, направленных на скорейшее обнаружение школьников.

Отметили триумф и бесследно исчезли: шокирующие детали розыска пропавших школьников в Уфе Отметили триумф и бесследно исчезли: шокирующие детали розыска пропавших школьников в Уфе
Автор: Алия Карачурина
Теги: Уфа происшествия поиск
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