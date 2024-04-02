В Уфе вновь начались массовые эвакуации из учебных заведений
09:32, 02 апр 2024
2 апреля в Уфе утро для школьников и студентов началось не с уроков, а с эвакуации. Неизвестные «телефонные террористы» сообщили о минировании нескольких учебных заведений.
Первыми тревожный сигнал услышали в школе № 110 на улице Красноводской. Едва разложив учебники, дети под руководством учителей покинули здание и временно укрылись в ближайшем торговом центре, чтобы не мерзнуть на улице.
Аналогичная участь постигла учащихся и преподавателей Уфимского профессионального колледжа имени Героя Советского Союза Султана Бикеева. Оперативная эвакуация прошла также в школе № 7, лицее № 1, УКСИВТе на улице Кирова и школе № 26.
По предварительным данным, во всех случаях поступило анонимное сообщение о минировании, сообщил источник в экстренных службах.
В настоящее время кинологи с собаками тщательно проверяют все кабинеты. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Ситуация находится под контролем. Официальная информация о результатах проверки и лицах, причастных к ложным сообщениям, будет предоставлена позже.