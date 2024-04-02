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В Уфе вновь начались массовые эвакуации из учебных заведений

В Уфе вновь начались массовые эвакуации из учебных заведений

09:32, 02 апр 2024

2 апреля в Уфе утро для школьников и студентов началось не с уроков, а с эвакуации. Неизвестные «телефонные террористы» сообщили о минировании нескольких учебных заведений.

Первыми тревожный сигнал услышали в школе № 110 на улице Красноводской. Едва разложив учебники, дети под руководством учителей покинули здание и временно укрылись в ближайшем торговом центре, чтобы не мерзнуть на улице.

Аналогичная участь постигла учащихся и преподавателей Уфимского профессионального колледжа имени Героя Советского Союза Султана Бикеева. Оперативная эвакуация прошла также в школе № 7, лицее № 1, УКСИВТе на улице Кирова и школе № 26.

По предварительным данным, во всех случаях поступило анонимное сообщение о минировании, сообщил источник в экстренных службах.

В настоящее время кинологи с собаками тщательно проверяют все кабинеты. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ситуация находится под контролем. Официальная информация о результатах проверки и лицах, причастных к ложным сообщениям, будет предоставлена позже.

В Уфе и Башкирии эвакуируют школьников из-за сообщений о минировании В Уфе и Башкирии эвакуируют школьников из-за сообщений о минировании
Автор: Вадим Рудаков
Теги: Уфа происшествия эвакуация
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