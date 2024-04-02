В Татарстане при взрыве беспилотника пострадали люди
10:58, 02 апр 2024
В Республике Татарстан в результате прилет БПЛА от взрыва пострадали несколько человек. Как позже выяснилось, на территорию завода, расположенного в особой экономической зоне «Алабуга», была совершена атака.
Любительская видеосъемка запечатлела момент взрыва. На кадрах видно, как десятки людей, ничего не подозревая, оказались в эпицентре происшествия. В результате взрыва выбиты стекла в рядом расположенном общежитии.
Раис Татарстана Рустам Минниханов оперативно прокомментировал инцидент, сообщив, что атаки БПЛА были совершены на два города: Елабугу и Нижнекамск. К счастью, обошлось без серьезных разрушений, технологический процесс предприятий не был нарушен.
Однако в Елабуге взрыв беспилотника привел к разрушению помещения, в результате чего пострадали 7 человек. Им незамедлительно была оказана вся необходимая помощь.
Рустам Минниханов призвал жителей республики не поддаваться панике и сохранять спокойствие.
Автор: Алия Карачурина
Фото: скриншот видео
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