В Уфе спасатели нашли в воде обувь одного из пропавших подростков

14:52, 02 апр 2024

В Уфе поисковая операция по спасению двух пропавших школьников омрачилась тревожной находкой. 2 апреля спасатели, обследуя русло реки Белой, обнаружили сапог, предположительно принадлежащий одному из мальчиков.

Напомним, 30 марта 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов ушли гулять в лесной массив в районе 6-й пристани Уфы и не вернулись домой. С тех пор их разыскивают сотни людей: волонтеры, сотрудники полиции, МЧС, кинологи.

31 марта на берегу реки были найдены рюкзаки пропавших детей, что усилило опасения за их безопасность. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Обнаруженный сапог стал новой зацепкой в этом запутанном деле. Спасатели приняли решение о проведении водолазных работ на данном участке реки.

Поиски Павла и Дамира продолжаются. К ним подключены беспилотники, которые сканируют местность с воздуха. Родные и близкие не теряют надежды на благополучный исход этой истории.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Госкомитет РБ по ЧС