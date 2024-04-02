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В Уфе завершился четвертый день поисков двух пропавших подростков

В Уфе завершился четвертый день поисков двух пропавших подростков

22:04, 02 апр 2024

В столице Башкирии продолжается операция по розыску двух подростков, бесследно исчезнувших четыре дня назад. Спасатели, волонтеры и правоохранительные органы объединили усилия, чтобы найти 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова, которые не вернулись домой после похода в лес.

Тревожный сигнал поступил в последние дни марта. Дамир и Павел, увлеченные спортивным туризмом и недавно завоевавшие первое место на соревнованиях «Туристская лыжня-2024», отправились на прогулку к детскому лагерю «Чайка» после посещения секции. Однако вечером мальчики так и не появились дома, чем вызвали тревогу у своих родителей. Первые поиски своими силами не дали результатов, и семьи обратились за помощью к спасателям.

Уже на следующий день была найдена первая зацепка — рюкзаки подростков, брошенные в лесу возле реки Белой. Следственный комитет республики тут же возбудил уголовное дело по факту исчезновения детей.

С тех пор поиски только набирают обороты. Сегодня спасатели из Управления гражданской защиты и МЧС провели масштабное обследование акватории и прибрежной зоны. Водолазы обследовали 5500 квадратных метров реки Белой, а спасатели с помощью видеокомплексов изучили 1700 метров дна. В ходе операции был обнаружен сапог, который, предположительно, принадлежал одному из пропавших мальчиков.

Волонтеры, оснащенные редким поисковым оборудованием, не остались в стороне. 22 группы добровольцев при поддержке спасателей на вездеходах прочесали 515 тысяч квадратных метров в садоводческих товариществах.

К поискам на сегодняшний день привлечено 127 человек, включая полицейских и представителей поисково-спасательных отрядов. Мама одного из пропавших школьников, Гузель Адигамова, не теряет надежды и уверена, что ее сын мог стать жертвой похищения.

Власти призывают всех неравнодушных граждан сообщать любую информацию, которая поможет в поисках Павла и Дамира, по номерам 102 или 112. Уфа объединилась в попытках найти двух юных туристов, и надежда не угасает.

В Уфе спасатели нашли в воде обувь одного из пропавших подростков В Уфе спасатели нашли в воде обувь одного из пропавших подростков
Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия поиск
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