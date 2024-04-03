Сотни ориентировок, БПЛА и важная находка: в Уфе продолжаются масштабные поиски двух подростков

09:12, 03 апр 2024

В Уфе уже пятый день продолжается поисковая операция: пропали 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов. Сотни людей неустанно прочесывают леса, патрулируют улицы и проверяют берега реки Белой.

Штаб поискового отряда «ЛизаАлерт» работает круглосуточно. К региональным поисковикам присоединились опытные добровольцы из Москвы, Калуги, Челябинска, Магнитогорска и других городов. Неравнодушные уфимцы также не остаются в стороне, регистрируясь в штабе и формируя поисковые группы.

2 апреля в операции по поиску задействовали 175 человек. Пешие группы выполнили 33 задачи, 21 экипаж патрулировал улицы и расклеивал ориентировки. Общая протяженность пройденных маршрутов превысила 1878 километров. Поисковики тщательно прочесывают леса, обследуют береговую линию реки Белой с обеих сторон. В небо поднялись беспилотные летательные аппараты, помогая с воздуха исследовать акваторию и окрестности.

В связи с использованием БПЛА жителей Уфы, пригородов и Благовещенского района предупредили о возможном их появлении в воздухе.

«Любая информация может стать ключом к разгадке! Если вам что-либо известно о местонахождении Павла и Дамира, просим незамедлительно сообщить на горячую линию „ЛизаАлерт“ или инфоргам поиска», — призывают добровольцы.

Несмотря на трудности, поисковики не теряют надежды.

Тем временем, спасатели, обследуя русло реки Белой, обнаружили сапог, предположительно принадлежащий одному из пропавших мальчиков. Водолазы продолжают работу, стараясь обследовать как можно большую площадь акватории до наступления ледохода, который временно приостановит поиски.

Автор: Алия Карачурина

Фото: группа «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk