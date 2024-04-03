Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе два человека погибли в аварии на улице 50 лет Октября

В Уфе два человека погибли в аварии на улице 50 лет Октября

09:19, 03 апр 2024

В среду, 3 апреля, около 3 часов ночи на улице 50-лет Октября в Уфе произошло жуткое ДТП, унесшее жизни двух человек.

Столкновение произошло на перекрестке с улицей Мингажева. ВАЗ-2114, двигаясь на большой скорости, проигнорировал красный сигнал светофора и на полном ходу врезался в Volkswagen Polo. От удара отечественный автомобиль отбросило на металлический забор, а затем в дерево.

37-летний водитель ВАЗа погиб на месте происшествия. Его пассажир скончался от полученных травм в карете скорой помощи.

Водитель Volkswagen Polo, к счастью, остался жив, но был госпитализирован с травмами.

На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства трагедии.

В Башкирии виновник массового смертельного ДТП получил 4 года колонии-поселения В Башкирии виновник массового смертельного ДТП получил 4 года колонии-поселения
Автор: Семен Подгорный
Фото: БашДТП
Теги: Уфа происшествия аварии
Читайте также

3 жителя Башкирии погибли в ДТП в Саратовской области
Происшествия в Башкирии
3 жителя Башкирии погибли в ДТП в Саратовской области
В Башкирии по вине пьяной женщины произошла смертельная авария
Происшествия в Башкирии
В Башкирии по вине пьяной женщины произошла смертельная авария
Трагедия на дороге в Башкирии: двое детей погибли в ДТП, когда мама везла их домой
Происшествия в Башкирии
Трагедия на дороге в Башкирии: двое детей погибли в ДТП, когда мама везла их домой
В Дуванском районе водитель не справился с управлением и вылетел в кювет: погибли двое
Происшествия в Башкирии
В Дуванском районе водитель не справился с управлением и вылетел в кювет: погибли двое


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok