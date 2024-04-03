В Уфе два человека погибли в аварии на улице 50 лет Октября

09:19, 03 апр 2024

В среду, 3 апреля, около 3 часов ночи на улице 50-лет Октября в Уфе произошло жуткое ДТП, унесшее жизни двух человек.

Столкновение произошло на перекрестке с улицей Мингажева. ВАЗ-2114, двигаясь на большой скорости, проигнорировал красный сигнал светофора и на полном ходу врезался в Volkswagen Polo. От удара отечественный автомобиль отбросило на металлический забор, а затем в дерево.

37-летний водитель ВАЗа погиб на месте происшествия. Его пассажир скончался от полученных травм в карете скорой помощи.

Водитель Volkswagen Polo, к счастью, остался жив, но был госпитализирован с травмами.

На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства трагедии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: БашДТП