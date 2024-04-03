В Уфе два человека погибли в аварии на улице 50 лет Октября
09:19, 03 апр 2024
В среду, 3 апреля, около 3 часов ночи на улице 50-лет Октября в Уфе произошло жуткое ДТП, унесшее жизни двух человек.
Столкновение произошло на перекрестке с улицей Мингажева. ВАЗ-2114, двигаясь на большой скорости, проигнорировал красный сигнал светофора и на полном ходу врезался в Volkswagen Polo. От удара отечественный автомобиль отбросило на металлический забор, а затем в дерево.
37-летний водитель ВАЗа погиб на месте происшествия. Его пассажир скончался от полученных травм в карете скорой помощи.
Водитель Volkswagen Polo, к счастью, остался жив, но был госпитализирован с травмами.
На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства трагедии.
Автор: Семен Подгорный
Фото: БашДТП
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