В Башкирии озвучена основная версия пропажи подростков на берегу Белой в Уфе

09:34, 03 апр 2024

В Уфе продолжаются масштабные поиски двух подростков, Павла Паличева и Дамира Адигамова, которые бесследно исчезли во время прогулки несколько дней назад. Их внезапное исчезновение вызвало волну беспокойства в городе и привлекло внимание спасательных служб, полиции и сотен добровольцев. Несмотря на непрерывные усилия, поиски пока не увенчались успехом, что лишь усиливает тревогу и загадку произошедшего.

30 марта 2024 года Павел Паличев и Дамир Адигамов, 13 и 14 лет соответственно, отправились на прогулку вдоль берега реки Белая в Уфе и бесследно исчезли. Их рюкзаки были обнаружены на следующий день в лесу около 6-й пристани, что послужило тревожным сигналом для незамедлительного начала поисковой операции.

С тех пор спасатели, сотрудники правоохранительных органов, добровольцы и местные жители ведут круглосуточные поиски без передышки. Они прочесывают берега Белой, леса вдоль железнодорожных путей и исследуют дно реки с помощью водолазов и эхолотов. Воздушная разведка осуществляется при помощи квадрокоптеров, а спелеолог присоединился к поискам, чтобы изучить близлежащие подземные сооружения.

Правоохранительные органы рассматривают несколько версий произошедшего, включая возможность того, что подростки могли провалиться под тонкий лед, пытаясь добраться до одного из островов посреди реки. Согласно этой гипотезе, они оставили рюкзаки на берегу и отправились исследовать лед, который в итоге не выдержал их веса. Возможно также, что ребята заблудились в лесу или стали жертвами преступления.

Гузель Адигамова, мать одного из пропавших подростков, высказала собственное предположение о том, что ребята могли быть похищены и удерживаются неизвестными лицами. Она не верит в версию о провале под лед, учитывая опыт сыновей в спортивном туризме и ориентировании на местности. Тем не менее, семьи продолжают надеяться на благополучный исход и не получали никаких требований о выкупе.

Поисково-спасательная операция объединила сотни неравнодушных людей, создавших круглосуточный оперативный штаб. В розыске ребят принимают участие добровольцы из различных поисковых отрядов, таких как «Лиза Алерт Башкортостан», «БашРегионСпас», «Поиск детей-Уфа» и «РОССОЮЗСПАС», местные жители.

Автор: Алия Карачурина