Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии паводковыми водами смыло легковушку с людьми

В Башкирии паводковыми водами смыло легковушку с людьми

11:49, 03 апр 2024

В Хайбуллинском районе Башкирии разыгралась стихия: паводковые воды смыли с дороги автомобиль ВАЗ. ЧП произошло 3 апреля в населенном пункте Макан.

Водитель, двигавшийся со стороны Магнитогорска в Оренбург, проигнорировал запрещающий знак и попытался пересечь подтопленный участок дороги.

К счастью, водитель и два его пассажира не растерялись и смогли самостоятельно выбраться из автомобиля. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, сотрудники МЧС и полиции. С помощью тяжелой техники автомобиль был извлечен из кювета.

Жителей Башкирии предупредили о «тяжелых временах»: что сказал премьер-министр Жителей Башкирии предупредили о «тяжелых временах»: что сказал премьер-министр
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС Башкирии
Теги: происшествия Хайбуллинский район паводок
Читайте также

В Башкирии во время пожара погибли 20 овец и три коровы
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во время пожара погибли 20 овец и три коровы
Замминистра экологии Башкирии рассказал о плюсах паводка
Политика в Башкирии
Замминистра экологии Башкирии рассказал о плюсах паводка
Паводок в Башкирии: вода в реках Уфы продолжает прибывать
Общество в Башкирии
Паводок в Башкирии: вода в реках Уфы продолжает прибывать
Паводок 2017: уровень одной из рек Башкирии начал снижаться
Общество в Башкирии
Паводок 2017: уровень одной из рек Башкирии начал снижаться


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok