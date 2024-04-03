В Башкирии паводковыми водами смыло легковушку с людьми

11:49, 03 апр 2024

В Хайбуллинском районе Башкирии разыгралась стихия: паводковые воды смыли с дороги автомобиль ВАЗ. ЧП произошло 3 апреля в населенном пункте Макан.

Водитель, двигавшийся со стороны Магнитогорска в Оренбург, проигнорировал запрещающий знак и попытался пересечь подтопленный участок дороги.

К счастью, водитель и два его пассажира не растерялись и смогли самостоятельно выбраться из автомобиля. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, сотрудники МЧС и полиции. С помощью тяжелой техники автомобиль был извлечен из кювета.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС Башкирии