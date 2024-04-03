В Башкирии паводковыми водами смыло легковушку с людьми
11:49, 03 апр 2024
В Хайбуллинском районе Башкирии разыгралась стихия: паводковые воды смыли с дороги автомобиль ВАЗ. ЧП произошло 3 апреля в населенном пункте Макан.
Водитель, двигавшийся со стороны Магнитогорска в Оренбург, проигнорировал запрещающий знак и попытался пересечь подтопленный участок дороги.
К счастью, водитель и два его пассажира не растерялись и смогли самостоятельно выбраться из автомобиля. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, сотрудники МЧС и полиции. С помощью тяжелой техники автомобиль был извлечен из кювета.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС Башкирии
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