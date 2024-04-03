В Татарстане во время атаки БПЛА самолетного типа пострадал студент из Башкирии
14:01, 03 апр 2024
По словам официального представителя республиканских властей Лилии Галимовой, последствия атаки устранены благодаря оперативной работе экстренных служб.
На данный момент известно о 14 раненых, в том числе двух несовершеннолетних. Шестеро пострадавших по-прежнему проходят стационарное лечение в Елабужской центральной районной больнице, остальные будут проходить лечение амбулаторно.
Ранее сообщалось, что раненые являются учащимися местного «Алабуга Политех».
Согласно хронологии событий, около 5:45 утра два вражеских беспилотника нанесли удар по общежитию особой экономической зоны «Алабуга» в Елабуге. В том же Нижнекамске БПЛА противника попытался атаковать нефтеперерабатывающий завод, но был успешно сбит средствами ПВО.
Налёт дронов на Татарстан стал первым с начала специальной военной операции, хотя приграничные регионы России, включая Белгородскую, Курскую и Брянскую области, Крым и даже Москву, уже неоднократно подвергались аналогичным атакам со стороны киевского режима.