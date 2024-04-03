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В Татарстане во время атаки БПЛА самолетного типа пострадал студент из Башкирии

В Татарстане во время атаки БПЛА самолетного типа пострадал студент из Башкирии

14:01, 03 апр 2024

По словам официального представителя республиканских властей Лилии Галимовой, последствия атаки устранены благодаря оперативной работе экстренных служб.

«Все пострадавшие получили ранения средней степени тяжести, их состояние стабилизировано и наблюдается положительная динамика», — заверила она, призвав население сохранять спокойствие.

На данный момент известно о 14 раненых, в том числе двух несовершеннолетних. Шестеро пострадавших по-прежнему проходят стационарное лечение в Елабужской центральной районной больнице, остальные будут проходить лечение амбулаторно.

Ранее сообщалось, что раненые являются учащимися местного «Алабуга Политех».

Согласно хронологии событий, около 5:45 утра два вражеских беспилотника нанесли удар по общежитию особой экономической зоны «Алабуга» в Елабуге. В том же Нижнекамске БПЛА противника попытался атаковать нефтеперерабатывающий завод, но был успешно сбит средствами ПВО.

Налёт дронов на Татарстан стал первым с начала специальной военной операции, хотя приграничные регионы России, включая Белгородскую, Курскую и Брянскую области, Крым и даже Москву, уже неоднократно подвергались аналогичным атакам со стороны киевского режима.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
Теги: происшествия
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