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В Башкирии погиб плотник, упав с высоты

В Башкирии погиб плотник, упав с высоты

14:09, 03 апр 2024

На стройплощадке трассы М-7 в Илишевском районе Башкирии произошел несчастный случай: 61-летний плотник, работавший на реконструкции участка дороги, погиб, упав с высоты.

1 апреля мужчина был занят на строительстве нового моста через реку Юрюзань. По предварительным данным, он не удержался на скользкой от дождя арматуре и упал с многометровой высоты. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

На место происшествия прибыли медики, однако помочь пострадавшему уже было нельзя. Сейчас на объекте работает следственная группа, выясняющая причины и обстоятельства трагедии.

Погибший мужчина был плотником, проработавшим в ООО «ПЛАТЦ» (Санкт-Петербург) не один год.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: предоставлено Госинспекцией труда РБ.
Теги: Илишевский район происшествия несчастный случай
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