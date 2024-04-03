В Башкирии погиб плотник, упав с высоты

14:09, 03 апр 2024

На стройплощадке трассы М-7 в Илишевском районе Башкирии произошел несчастный случай: 61-летний плотник, работавший на реконструкции участка дороги, погиб, упав с высоты.

1 апреля мужчина был занят на строительстве нового моста через реку Юрюзань. По предварительным данным, он не удержался на скользкой от дождя арматуре и упал с многометровой высоты. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

На место происшествия прибыли медики, однако помочь пострадавшему уже было нельзя. Сейчас на объекте работает следственная группа, выясняющая причины и обстоятельства трагедии.

Погибший мужчина был плотником, проработавшим в ООО «ПЛАТЦ» (Санкт-Петербург) не один год.

Автор: Семен Подгорный

Фото: предоставлено Госинспекцией труда РБ.