Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе задержали троих подростков, за деньги готовивших диверсию

В Уфе задержали троих подростков, за деньги готовивших диверсию

14:44, 03 апр 2024

Сотрудники регионального управления ФСБ России в Уфе пресекли готовившуюся диверсию, в которую оказались вовлечены три подростка.

Согласно предварительным данным, эти молодые люди согласились за денежное вознаграждение устроить пожар на одном из объектов связи. Заманчивое предложение поступило к ним через популярный мессенджер Телеграм.

В Татарстане во время атаки БПЛА самолетного типа пострадал студент из Башкирии В Татарстане во время атаки БПЛА самолетного типа пострадал студент из Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Читайте также

В Башкирии были арестованы трое участников драки в кафе
Происшествия в Башкирии
В Башкирии были арестованы трое участников драки в кафе
В Уфе молодой человек решился на угон, чтобы быстрее добраться до дома
Происшествия в Башкирии
В Уфе молодой человек решился на угон, чтобы быстрее добраться до дома
В Мелеузовском районе злоумышленники воровали газ по крупному
Человек и закон в Башкирии
В Мелеузовском районе злоумышленники воровали газ по крупному
Жители Башкирии могут получить вознаграждение в 50 тысяч рублей
Общество в Башкирии
Жители Башкирии могут получить вознаграждение в 50 тысяч рублей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok