В Уфе задержали троих подростков, за деньги готовивших диверсию

14:44, 03 апр 2024

Сотрудники регионального управления ФСБ России в Уфе пресекли готовившуюся диверсию, в которую оказались вовлечены три подростка.

Согласно предварительным данным, эти молодые люди согласились за денежное вознаграждение устроить пожар на одном из объектов связи. Заманчивое предложение поступило к ним через популярный мессенджер Телеграм.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео