В Уфе задержали троих подростков, за деньги готовивших диверсию
14:44, 03 апр 2024
Сотрудники регионального управления ФСБ России в Уфе пресекли готовившуюся диверсию, в которую оказались вовлечены три подростка.
Согласно предварительным данным, эти молодые люди согласились за денежное вознаграждение устроить пожар на одном из объектов связи. Заманчивое предложение поступило к ним через популярный мессенджер Телеграм.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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