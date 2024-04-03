Волонтеры рассказали о продвижении поисков двух пропавших в Уфе подростков

21:17, 03 апр 2024

В Уфе продолжаются масштабные поиски 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова, бесследно исчезнувших 30 марта в районе 6-й пристани на берегу реки Белой. По информации волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан», 3 апреля наступили уже пятые сутки со дня таинственной пропажи подростков.

Как рассказали в оперативном штабе, функционирующем круглосуточно в здании школы № 40, усилия сотен добровольцев, полицейских и спасателей не ослабевают. В минувший вторник только на земле в поисках были задействованы 175 человек.

Волонтеры детализировали, что район обследуется всесторонне — с суши, воды и воздуха. По их словам, в этот день акваторию Белой облетал вертолет МЧС России, а ранее запускались квадрокоптеры, ведущие воздушную разведку в режиме реального времени. В ближайшее время ожидается прибытие специализированного беспилотника из Москвы для фотографирования труднодоступных береговых участков.

Как отметили в штабе, количество неравнодушных горожан, присоединяющихся к поискам, не иссякает на протяжении всех пяти дней. После короткого инструктажа добровольцы распределяются по группам под руководством опытных спасателей-поисковиков и отправляются прочесывать ближайшие территории. На подмогу уфимским волонтерам прибыли их коллеги из Москвы, Калуги, Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Усть-Катава, Перми, Новосибирска и Самары, которые взяли на себя руководство поисковыми группами.

Исследование ведется не только на правом берегу реки, где были обнаружены рюкзаки Павла и Дамира. Волонтеры регулярно прочесывают и противоположный левый берег, однако процесс здесь затруднен из-за обилия грязи и болотистой почвы. По словам руководителя отряда «Поиск детей-Уфа» Павла Нестерова, в районе Сафроновского острова местами грунт столь вязкий, что человек рискует увязнуть выше колен.

В штабе «Лиза Алерт» подчеркнули, что на данный момент отрабатываются все возможные версии исчезновения двух друзей-подростков. Ради максимального распространения ориентировок с их приметами были оклеены все магистральные улицы, остановки транспорта и другие людные места Уфы. Волонтеры фиксируют любые сигналы от очевидцев — за прошедшие дни поступило 77 звонков и 40 сообщений в мессенджерах с предполагаемой информацией о местонахождении Павла и Дамира. Однако пока ни один из сигналов не подтвердился.

Представитель «Лиза Алерт Башкортостан» Гульнара Шайхутдинова заверила, что работа оперштаба будет вестись круглосуточно до обнаружения пропавших. Она поблагодарила районную администрацию и педколлектив школы № 40 за предоставленные условия, а также жителей Уфы за неоценимую помощь в виде пищи, теплой одежды и снаряжения для поисковиков.

Напомним, пропажа 13-летнего Паличева и 14-летнего Адигамова была зарегистрирована 31 марта, на следующий день Следственный комитет РБ возбудил уголовное дело по данному факту. Согласно данным правоохранительных органов, основной версией следствия является несчастный случай. Тогда как родители пропавших мальчиков высказали собственное предположение о причинах их исчезновения.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети