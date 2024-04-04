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Стали известны имена троих предполагаемых диверсантов из Уфы

Стали известны имена троих предполагаемых диверсантов из Уфы

09:09, 04 апр 2024

Стали известны подробности об аресте трех подростков из Уфы, готовивших дерзкое преступление. Илья Хаметшин, Асгат Ягудин и Роман Маркелов, все 18-летние студенты местного колледжа, были схвачены правоохранителями за попытку организовать диверсию с поджогом технической вышки в Башкирии.

Выяснилось, что заговорщики тщательно планировали злодеяние в течение продолжительного времени. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как парни старались скрытно заправиться горючим на автозаправочной станции накануне задуманного преступления.

По имеющейся информации, юноши были наняты за 20 тысяч рублей. При аресте у подозреваемых изъяли сумку с инструментами для взлома и емкости с воспламеняющейся жидкостью.

Следователи не исключают возможности, что инцидент мог быть всего лишь репетицией перед более масштабными противоправными действиями. Мотивы и детали заговора юных злоумышленников еще предстоит выяснить правоохранительным органам.

В Уфе задержали троих подростков, за деньги готовивших диверсию В Уфе задержали троих подростков, за деньги готовивших диверсию
Автор: Алия Карачурина
Фото: ФСБ
Теги: происшествия
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