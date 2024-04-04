Стали известны имена троих предполагаемых диверсантов из Уфы
09:09, 04 апр 2024
Стали известны подробности об аресте трех подростков из Уфы, готовивших дерзкое преступление. Илья Хаметшин, Асгат Ягудин и Роман Маркелов, все 18-летние студенты местного колледжа, были схвачены правоохранителями за попытку организовать диверсию с поджогом технической вышки в Башкирии.
Выяснилось, что заговорщики тщательно планировали злодеяние в течение продолжительного времени. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как парни старались скрытно заправиться горючим на автозаправочной станции накануне задуманного преступления.
По имеющейся информации, юноши были наняты за 20 тысяч рублей. При аресте у подозреваемых изъяли сумку с инструментами для взлома и емкости с воспламеняющейся жидкостью.
Следователи не исключают возможности, что инцидент мог быть всего лишь репетицией перед более масштабными противоправными действиями. Мотивы и детали заговора юных злоумышленников еще предстоит выяснить правоохранительным органам.
Автор: Алия Карачурина
Фото: ФСБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе задержали троих подростков, за деньги готовивших диверсию
Происшествия в Башкирии
Полиция разыскивает поджигателя: в Башкирии мужчина сжег чужой ВАЗ-2115
Происшествия в Башкирии
В Башкирии следователи рассказали обстоятельства и подробности убийства отцом двоих детей
Происшествия в Башкирии
Стали известны имена вахтовиков из Башкирии, погибших при крушении вертолета в Красноярском крае